В Белокаменке, где ведётся едва ли не самая крупная стройка страны, состоялся бизнес-форум

В Белокаменке прошёл бизнес-форум, организованный компанией «НОВАТЭК», на котором с докладами выступили глава компании Леонид Михельсон и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Белокаменке на западной стороне залива ведётся едва ли не самая крупная стройка страны. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений или же «завод по строительству заводов», как называют проект эксперты, мало кого оставит равнодушным.

Масштабы строительства действительно впечатляют. Только воочию увидев такие колоссальные конструкции, можно осознать всю мощь технологического прогресса.

Возведение таких объектов невозможно себе представить без тесного взаимодействия различных компаний. Именно для решения таких задач уже в третий раз был организован форум. Его тематика не ограничивалась одними лишь технологиями, представители власти и крупного бизнеса обсуждали перспективы взаимовыгодного экономического партнёрства. Участие в событии приняли около 150 компаний. Основная цель – обмен опытом, а также расширение возможностей российских производителей и подрядчиков для реализации арктических проектов, ориентированных на добычу или поставку газа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас этот проект важен и с точки зрения технологической, и с точки зрения инвестиционной, и конечно, с точки зрения дополнительных доходов в наш бюджет. Ну, а то, что мы сегодня проговорили с Леонидом Викторовичем Михельсоном, мы договорились сделать специальную программу по подготовке кадров для того, чтобы работать на этом уникальном проекте. Прежде всего, это касается сварщиков. Мы сейчас с учётом этой договорённости вместе с нашими колледжами разработаем специальную программу подготовки высококвалифицированных кадров для этого проекта».

Солидные прибыли и новые рабочие места: гигантская стройка привлекает в регион большие деньги. По словам главы области, проект в Белокаменке – якорный резидент территории опережающего развития «Столица Арктики». Новые инвестиции и налоговые отчисления позволяют извлечь дополнительные средства на развитие образования, медицины и транспортной системы Заполярья. По словам главы компании «НОВАТЭК», правительство Российской Федерации крайне заинтересовано в создании газового терминала на Кольском Севере, что и подтверждается соответствующими указами президента.

Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»: «Объём производства СПГ в Арктической зоне к 2030 году должен быть, достичь 60 млн тонн, да, и как раз здесь закладывается база для того, чтобы все эти указы были выполнены. Чтобы мы были конкурентоспособными, чтоб мы могли поставлять конкурентную продукцию в любую точку мира – вот для этого надо, чтобы всё делалось здесь».

Как и любая другая крупная инициатива, проект не обошёлся без трудностей: перед началом эксплуатации любое оборудование для производства газа должно пройти обкатку на соответствующем стенде, которых до недавнего времени в мире было всего два.

Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации: «Была выделена государственная поддержка - около 1,5 млрд рублей, и в этом году закончилось строительство стенда в Санкт-Петербурге. Мы ожидаем, что к концу года уже начнутся первые испытания насоса отгрузки СПГ».

Производство сжиженного природного газа – мировой тренд, одно из самых перспективных направлений в сфере добычи углеводородов.