В Белокаменке не прекращаются работы по дезинфекции

Полевой аэромобильный госпиталь в районе Белокаменки развернут силами регионального управления МЧС России, Невского и Ногинского спасательных центров и отряда Центроспас для борьбы с коронавирусом в очаге заражения на стройплощадке «НОВАТЭКа».

Госпиталь полностью укомплектован для самостоятельной ковид-диагностики и оказания первой медицинской помощи пациентам, в том числе в критическом состоянии. Для работы в полевых условия действует чёткий алгоритм: автомобили с пациентами прибывают на пункт спецобработки, где тщательно дезинфицируются. Сотрудники отряда Центроспас помогают врачам надевать необходимую перед входом в грязную зону экипировку. Средства индивидуальной зашиты всех медиков, контактировавших с пациентами, так же обрабатывают.

Алексей Баринов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области: «После завершения всех мероприятий производится дезинфекция помещений госпиталя и обработка средств защиты спасательной роты РХБЗ путём замачивания в хлорсодержащем растворе и дезинфекция камерным путём».