В Белокаменке обнаружили массовое захоронение животных – версия учения

Ситуация приобрела чрезвычайный характер. По такому сценарию развивались учения на западном берегу залива. Основные усилия участников тренировки были сосредоточены на бактериологических исследованиях наличия возбудителя сибирской язвы.

Ситуация приобрела чрезвычайный характер. По такому сценарию развивались учения на западном берегу залива.

Основные усилия участников тренировки были сосредоточены на бактериологических исследованиях наличия возбудителя сибирской язвы.

На объекте установили не только карантин, но и потенциальных заражённых. Кроме того, был осуществлён сбор, утилизация останков животных, а после - дезинфекция местности с помощью хлорирования.

Также в безопасные районы было эвакуировано население, находящееся в зоне заражения. Все задачи и цели, поставленные в ходе проведения учения, выполнены в полном объёме.