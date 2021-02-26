В Белокаменке очередное ЧП и снова с подъёмником

Из-за сильного ветра сорвалась люлька с двумя рабочими, которые занимались возведением одного из домов для вахтовиков. В этот раз никто не пострадал.

На этих кадрах видно, как двое мужчин в люльке подъёмника работают на высоте пятого этажа. Внезапный порыв ветра сначала приподнимает люльку, а затем конструкция обрушивается. До земли подъёмник не долетел. Пострадавших в инциденте тоже не было. Мужчины соблюдали технику безопасности и трудились с пристёгнутыми страховочными тросами. Они и спасли рабочим жизнь.

Это уже второй случай в Белокаменке за месяц. В прошлый раз, 4 февраля, из-за обрушения подъёмника крана один строитель погиб, ещё один получил серьёзные травмы.