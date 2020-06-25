В Белокаменке продолжат реализацию противоэпидемических мер

Такое решение принял глава региона. Советующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно официальной статистике, новых случаев заболевания на территории промплощадки компании «НОВАТЕК» в Кольском районе нет. Но региональные власти рекомендуют компании контролировать въезд и выезд с площадки, а также соблюдать организацию по пропускному режиму со стороны подрядных организаций.

Кроме того, при заезде вахтовиков из регионов, где выявлен коронавирус, рекомендуется направлять их на двухнедельную обсервацию. В Междуречье, где находится стройка «НОВАТЭКа», режим чрезвычайной ситуации был снять 12 июня, он действовал два месяца .