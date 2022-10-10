В библиотеке на улице Фролова Мурманска состоялся семейный праздник «Город мастеров»

В интеллект-центре было представлено двенадцать площадок с профессиями. Юные участники познакомились с тонкостями специальностей.

Ребята смогли попробовать свои силы, проявить способности и получить представления о том, чем занимаются экологи, астрономы, краеведы, географы, шеф-повара, модельеры, искусствоведы, танцоры, географы, археологи и даже судоремонтники.

Но прежде чем приступить к трудовой деятельности, детям предстояло пройти медицинскую комиссию и получить на руки трудовую книжку, в которой юные участники собирали отметки о прохождении курса профессий.

На площадках со специальностями юные участники и их родители зарабатывали жетоны-валюту «Город мастеров», а в конце обменивали заработанные жетоны на сувениры в магазине.

Семейный праздник в будущем году в библиотеке планируют повторить.