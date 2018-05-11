В ближайшее время около сотни автомобилистов могут лишиться «железных ласточек»

В преддверии отпускного периода коммунальщики усилили работу с должниками. Например, теплоэнергетики АО «МЭС» уже определили первую двадцатку иномарок по которым неплатежи за отопление их владельцев доходят до четырехсот тысяч рублей.

Новый месяц и новые «письма счастья» должникам. Только «Мурманэнергосбыт» ежегодно отправляет по сорок тысяч таких бумаг. По словам ресурсников, досудебные претензии эффективны: треть должников расплачиваются или обращаются за рассрочкой. Ведь официальное напоминание о долге – это последний мирный шаг решить проблему.

Иными словами, должен десять тысяч – заплатишь пятнадцать. А за невыплаченные по счетам деньги могут забрать имущество, например, автомобиль. Так же это угрожает летнему отпуску, должников могут задержать перед посадкой в самолёт или поезд.

Санкция крайняя, но действенная, признаются приставы. Автомобили уходят с молотка по низким ценам, поэтому большинство собственников спешат расплатиться. Ресурсники подчеркивают, что жёсткие меры – не самоцель. Средства на топливо и ремонты требуются ежедневно. Между тем, долги потребителей перед Мурманэнергосбытом» превысили 6 миллиардов рублей. На эту сумму можно отапливать дома региона полтора года.