В ближайшее время в регионе, возможно, возобновят работу турбазы и гостиницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил предпринимателей области с профессиональным праздником.

Во время видео-конференции с главой региона бизнесмен Дмитрий Михалицин, деятельность которого связана с организацией отдыха туристов, спросил, когда в регионе возобновится работа турбаз и гостиниц. Ведь снятие таких ограничений поможет скорее восстановить экономические потери.

Губернатор заявил, что послабления в сфере туризма начнутся в начале июня, также рассматривается возможность организации детского отдыха в летний период в таких местах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Коллеги вместе с вами отработают возможность размещения наших детей на отдых, которые в силу набора причин не могут поехать за пределы Мурманской области, поэтому что, мы будем постепенно снимать набор ограничений со сферы туризма».