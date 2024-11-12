В ближайшие дни стартует международный фестиваль «Северный характер»

Фильмом открытия в этом году станет картина, снятая при поддержке правительства Мурманской области.

«Светлячок» - кинолента, которую снимали в Заполярье прошлым летом. Этот фильм стал одним из победителей конкурса на предоставление региональных киносубсидий и уже собрал награды на различных кинофестивалях.

На презентацию в Мурманск приедут главные актёры кинокартины.

Премьера состоится 14 ноября в 19.00.

А если говорить в целом, о самом «Северном характере», то в центре внимания будут фильмы о людях, живущих на Севере, ценящих его суровую красоту, творцах и созидателях.