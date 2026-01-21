В ближайшие выходные в Мурманске проведут народное гуляние «Здравствуй, Солнце!»

Праздник «Здравствуй, Солнце!», который зародился в 1969 году, чтобы прогнать тоску полярной ночи, вновь проведут в Мурманске. Местом встречи станет Центральный сквер – напротив Дворца культуры имени С.М. Кирова.

Здесь всё готовят заранее, чтобы мурманчане и гости города смогли комфортно и безопасно отдохнуть. Представители администрации со стражами порядка исследовали будущую площадку праздника, чтобы учесть все нюансы.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Сейчас осмотрели площадку, по уборке территории некоторые замечания заметили, обсудили. Организуем разные локации для разных возрастов, праздник будет для всех жителей города».

Организаторы обещают, что на празднике будет интересно всем. С 13 часов в сквере закипит жизнь. Каждый найдёт себе дело по душе: от создания собственного сувенира до игры на так называемых «солнечных» инструментах и танцев на зажигательной дискотеке.

Также известно, что для гостей подготовлены массовые игры, выступления творческих коллективов и приглашённых артистов. А на одной из площадок, которая будет созвучно называться «Огненной», мурманские факиры устроят показательное выступление.

Кульминацией праздника станет театрализованное представление с участием Полярной ночи, Полярного дня и Солнца. После этого гости смогут потанцевать и сфотографироваться с главным символом праздника.