В больнице умер мужчина, устроивший беспорядочную стрельбу с крыши дома №10 на Кольском проспекте в марте этого года

При штурме он был ранен в голову и бедро, а после в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщают следователи, за все время 44-летний стрелок ни разу так и не пришёл в сознание.

Напомним, во время ЧП никто не пострадал. Мотивы поступка остаются загадкой. Однако, в прошлом году мужчину уже задерживали правоохранители, он по решению суда проходил принудительное психиатрическое лечение.