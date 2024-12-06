В большом ЗАТО активистов по итогам работы за год отметили традиционной наградой «Доброволец ЗАТО Александровск»

У добра нет возраста, уверена юный волонтёр Лиза Ковальчук. Свою безвозмездную помощь пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и в целом тем, кто в ней нуждается, девушка оказывает с детского сада. Официально зачислят в ряды добровольцев и вручат книжку волонтёра активистке лишь в 14 лет, однако, это не повод оставаться в стороне, когда кто-то в беде.

За неравнодушие Елизавету отметили ежегодной наградой «Юный доброволец ЗАТО Александровск».

Елизавета Ковальчук, доброволец объединения «Северная бухта», г. Гаджиево: «Можно стать волонтёром – там вас научат добру».

С прошлого года экспертный совет Центра молодёжи муниципалитета ввёл дополнительную – командную номинацию. Всего на территории большого ЗАТО официально функционируют 12 волонтёрских объединений, лучшим признали молодёжно-волонтёрское движение «Знаки» из Гаджиево. Впрочем, посчастливилось и победителям общественного голосования: пользователи Сети интернет отдали предпочтения Молодёжному общественному объединению «69 высота».

Ольга Компаниец, руководитель муниципального волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Есть инициативные ребята и молодёжь, которые принимают активное участие в добровольческой деятельности. По статистике, на сегодняшний день за год больше 2000 человек приняли участие в добровольчестве».

Елизавета Жирнова, доброволец объединения «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Добру даже не нужно учиться, оно есть в каждом человеке и заложено в сердечке у всех».

К слову, год в муниципальном образовании работает «Добро.Центр» - это площадка для подготовки и поддержки добровольческих и гражданских инициатив. Открыли его благодаря Ассоциации волонтёрских центров и по итогам 2024 года он вошёл в топ-100 «Добро.Центров» всей страны.