В большом ЗАТО активистов по итогам работы за год отметили традиционной наградой «Доброволец ЗАТО Александровск»
За неравнодушие Елизавету отметили ежегодной наградой «Юный доброволец ЗАТО Александровск».
Елизавета Ковальчук, доброволец объединения «Северная бухта», г. Гаджиево: «Можно стать волонтёром – там вас научат добру».
С прошлого года экспертный совет Центра молодёжи муниципалитета ввёл дополнительную – командную номинацию. Всего на территории большого ЗАТО официально функционируют 12 волонтёрских объединений, лучшим признали молодёжно-волонтёрское движение «Знаки» из Гаджиево. Впрочем, посчастливилось и победителям общественного голосования: пользователи Сети интернет отдали предпочтения Молодёжному общественному объединению «69 высота».
Ольга Компаниец, руководитель муниципального волонтёрского штаба ЗАТО Александровск: «Есть инициативные ребята и молодёжь, которые принимают активное участие в добровольческой деятельности. По статистике, на сегодняшний день за год больше 2000 человек приняли участие в добровольчестве».
Елизавета Жирнова, доброволец объединения «Высокое напряжение», г. Снежногорск: «Добру даже не нужно учиться, оно есть в каждом человеке и заложено в сердечке у всех».
К слову, год в муниципальном образовании работает «Добро.Центр» - это площадка для подготовки и поддержки добровольческих и гражданских инициатив. Открыли его благодаря Ассоциации волонтёрских центров и по итогам 2024 года он вошёл в топ-100 «Добро.Центров» всей страны.