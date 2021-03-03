В большом ЗАТО борьба со снежной стихией ведётся по всем направлениям

Когда погода диктует свои правила, подстраиваться под неё нужно оперативно. Этому последние дни и посвящены совещания в администрациях всего региона. Борьба со снежной стихией ведётся по всем фронтам, а помочь могут даже автолюбители.

Март жителям Заполярья приготовил не самый приятный сюрприз: незначительное потепление превратило спрессованный снег во дворах в непроходимую кашу. Борются со стихией и в ЗАТО Александровск. Первоочередные задачи для коммунальщиков – это центральные дороги и подъезды к значимым учреждениям муниципалитета.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Погодные условия меняются: то морозы, то оттепель, то метель. Обстановка сложная, но мы принимаем меры, чтобы очистить подъезды к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения – это во всех городах».

Далее, заявляет глава ЗАТО, можно будет заводить технику во дворы. Здесь пригодится помощь владельцев автомобилей.

Василий Тимохин, генеральный директор ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «Двор, когда мы работали, вышли автолюбители, убрали свои машины. Буквально раз – прибирали, что могли сделали, быстро сделали, проблему решили. Поэтому большая просьба: видите, что техника работает, перегоните на время автотранспорт».

Активно задействованы и силы ГИБДД - их задача обзванивать владельцев, чьи машины препятствуют уборке или затрудняют её. Режим работы коммунальных служб сейчас практически круглосуточный. Несмотря на то, что техники вполне хватает, в такой сезон особенно чувствуется кадровый голод. Управляющие компании и подрядчики стараются заранее оповестить жителей домов, чьи территории готовят к уборке, однако, в связи с погодными условиями или чрезвычайными ситуациями планы могут измениться.

Василий Тимохин, генеральный директор ООО «Транс-Авто», г. Полярный: «И погрузчики, и самосвалы, и грейдера-шнекороторы, всё, что можем, на линию бросаем. Давайте будем терпимее: это весна, это каждый год. Хоть сто тысяч единиц техники нагони, за один день ничего не сделать».

Эжедневный фото- и видеоотчёт о проделанной работе и предоставление графиков уборки – прямая задача коммунальщиков, за неисполнение прямых обязанностей они могут понести административную, а порой, и уголовную ответственность.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Подрядные организации представляют данные в соответствие с запросом ЖКХ о том, какое количество дворов очищено, какое количество снега вывезено, что предполагается к уборке на следующий день».

В трёх муниципалитетах региона на текущий момент объявлен режим повышенной готовности и максимальной мобилизации снегоуборочной техники и людей, в их числе и Александровск. Поэтому усилия сейчас прикладываются втройне, а работа не остановится ни в выходные, ни в праздничные дни, подчеркнул глава ЗАТО.