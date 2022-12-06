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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.22 19:30

В большом ЗАТО лучшим добровольцам года вручили заслуженные награды

Поощрение самым добрым и отзывчивым школьникам и участникам волонтёрских организаций стало для ЗАТО Александровск ежегодным событием. Чтобы изменить мир, начинать нужно с себя, решила Анастасия Кувшинчикова и стала участницей волонтёрского движения в своём городе. Сначала, призналась девушка, пришлось принести пользу самой себе, а уже потом стала смело действовать во благо других.

Анастасия Кувшинчикова, член любительского моложёного волонтёрского движения «Знаки», г. Гаджиево: «Я раскрылась как творческая личность, полюбила себя, научилась работать с детьми, коммуницировать с людьми… Раньше мне это давалось максимально трудно».

Добрые поступки, работа над собой и любимое увлечение привели Настю к заслуженной награде - она стала «Добровольцем года ЗАТО Александровск»..

Татьяна Визжачая, педагог-организатор отдела креативного развития Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Снежногорск: «И в маленьком городе можно реализовать себя как волонтёр, потому что множество есть различных проектов и таких центров, как наш, которые помогаю реализоваться. Дети потом становятся лидерами мнений в вузах, на уровне области и выше».

На территории муниципального образования работают десятки школьных и молодёжных общественных организаций, участник одной из них - Иван Курицын. Сейчас, например, он вместе со своими единомышленниками прорабатывают сценарий новогоднего выпускного бала, чтобы девятиклассники смогли насладиться приятным вечером. Но больший отпечаток в сердце волонтёра оставляют акции другого формата.

Иван Курицын, волонтёр школьного объединения «Единомышленник», г. Снежногорск: «Я больше всего горжусь событием, когда мы собирали помощь жителям Донбасса и Луганска. Вся школа помогла детям, которые нуждались в школьных принадлежностях. Мы собирали их и отправляли детям ДНР и ЛНР».

Традиционным, к слову, станет и «Бал добрых сердец» - итоговое событие для добровольцев, которое проводят специалисты Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи. Его участником, наверняка, станет и Карина, которая протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Девушка делает добрые дела уже почти 5 лет. Это, конечно, официально – столько она состоит в объединении «69 высота», но волонтёр – это, скорее то, что есть в человеке с рождения.

Карина Ботякова, молодёжное общественное объединение «69 высота», г. Гаджиево: «Волонтёрство – это деятельность, которая идёт от всего сердца, от всей души. Нести в мир что-то хорошее, доброе – стоит заниматься этим абсолютно каждому, потому что раскрываются лучшие человеческие качества».

В преддверии новогодних праздников любой житель большого ЗАТО может стать волонтёром и немного волшебником. В Снежногорске стартовала акция для деток, находящихся в трудной жизненной ситуации «Дед Мороз существует».

Татьяна Визжачая, педагог-организатор отдела креативного развития Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, г. Снежногорск: «Недавно наши волонтёры собирали письма от детей. Уже есть первые пожелания, поэтому призываю всех участвовать, это крутая акция!».

Идея простая – доброволец получает письмо с заветным желанием ребёнка и исполняет маленькую мечту, приобретая спортивный инвентарь, гаджеты, книжки или игрушки – то, о чём попросил Деда Мороза малыш.

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