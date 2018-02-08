В большом ЗАТО отмечается рост случаев простудных заболеваний

Жителям Александровска как-то не везет в начале года. Сначала вспышка кишечной инфекции в одной из школ Полярного, а теперь и новая напасть – сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ.

По данным статистики, за минувшую неделю в трёх городах наблюдается увеличение случаев простудных заболеваний. Количество обращений к врачу с соответствующими симптомами увеличилось на треть. В Снежногорске эпидпорог превышен почти на 12 процентов. В Полярном и Гаджиево - заболеваемость на прежнем уровне.

Связано это, возможно, с перепадами температур. Впрочем, совсем избежать сезонной инфекции невозможно. «Вакцинация в городах большого ЗАТО была проведена своевременно, - отмечает Александра Ооржак, и.о. заместителя начальника ЦМСЧ № 120 по детству. - Привито более 30 процентов жителей. В том числе груднички. В 2018 году медики планируют начать прививочную кампанию против гриппа уже в августе. Пока же самой действенной мерой остаётся профилактика.