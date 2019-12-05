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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.19 19:30

В большом ЗАТО продолжается профилактическая работа по предотвращению нарушений правил дорожного движения

Инспекторы ГИБДД напоминают, что с 6 декабря начинается рейд «Нетрезвый водитель». На территории ЗАТО Александровск за текущий год к ответственности привлечено уже более 70 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы подвели итоги  оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». На этот раз во время проверки на дорогах выявлены 16 административных правонарушений, из них 14 совершены водителями пассажирского автотранспорта.

«Проведены совместные профилактические мероприятия со службой судебных приставов и сотрудниками 255-й ВАИ с использованием автомобиля, предназначенного для проведения технического осмотра, - комментирует Евгений Петухов, начальник отдела ГИБДД ОМВД по ЗАТО Александровск. – В рамках проведения мероприятия выявлено одно нарушение по выбросу вредных веществ в атмосферу».

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Последние комментарии

Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
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Любознательный
05.12.19 12:01
А кто автор материала?
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
васек трубачев
05.12.19 11:49
Переврано очень и очень много. - средства на повышение оплаты научным сотрудникам перечисляются из Москвы, а не изыскиваются в ПИНРО самостоятельно (их для этого просто нет). Их стали перечислять из
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
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