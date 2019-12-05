В большом ЗАТО продолжается профилактическая работа по предотвращению нарушений правил дорожного движения

Инспекторы ГИБДД напоминают, что с 6 декабря начинается рейд «Нетрезвый водитель». На территории ЗАТО Александровск за текущий год к ответственности привлечено уже более 70 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». На этот раз во время проверки на дорогах выявлены 16 административных правонарушений, из них 14 совершены водителями пассажирского автотранспорта.

«Проведены совместные профилактические мероприятия со службой судебных приставов и сотрудниками 255-й ВАИ с использованием автомобиля, предназначенного для проведения технического осмотра, - комментирует Евгений Петухов, начальник отдела ГИБДД ОМВД по ЗАТО Александровск. – В рамках проведения мероприятия выявлено одно нарушение по выбросу вредных веществ в атмосферу».