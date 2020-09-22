В большом ЗАТО проходит большая прививочная кампания

В области в самом разгаре идёт прививочная кампания. В Александровске тоже началась массовая вакцинация населения. Это значит, что от сезонного заболевания гриппом есть возможность уберечься. Препарат клинически протестирован, безопасен, предоставляется бесплатно и уже поступил в медицинские части большого ЗАТО.

Светлана Куляба, врио начальника Центральной медико-санитарной части №120, г. Снежногорск: «Единственное противопоказание вакцины против гриппа – это наличие доказанной аллергии на куриный белок, поскольку вакцина создана на основе куриного эмбриона. Наличие острого респираторного заболевания – это временное противопоказание, нужно дождаться окончания болезни и спустя две недели можно делать прививку против гриппа».

По предварительным данным, более 12% александровцев уже получили вакцину. Для крупных организаций муниципалитета организован выезд мобильной бригады. В числе первых привитых - работники Центра культуры «Север».

Вакцинации подлежат и дети, прививки делают воспитанникам детских садов и учащимся школ по предварительно данному родителями согласию. Прививочная кампания продлиться до ноября.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Завершается кампания 1 ноября, тогда мы посмотрим, насколько мы уважаем и любим друг друга».

Особенно рады в медицинских учреждениях работникам сферы обслуживания. Руководителей магазинов и торговых сетей призывают подать заявку и организованно привить своих сотрудников. Сделать прививку рекомендуют также людям старшего возраста, александровцам, имеющим хронические соматические заболевания, а также беременным женщинам.