В большом ЗАТО прошёл фестиваль военно-патриотического творчества «У войны недетское лицо»

В ЗАТО Александровск открытым фестивалем военно-патриотического творчества «У войны недетское лицо» по традиции дают старт событий, посвящённых Дню Победы.

Участие в мероприятии могут принимать хореографические и вокальные коллективы, сольные исполнители, а также чтецы и представители театрального искусства.

Дарья Королева, участница двух совершенно разных номеров, на открытом фестивале «У войны недетское лицо». Талантливая школьница вышла на сцену сначала в составе танцевального коллектива, а после, как чтец прозаического отрывка. Но оба выступления объединила тема «Женщины на войне».

Дарья Королева, участник фестиваля, школа №2, г. Полярный: «Мне кажется, что женщина, такой же защитник, как и мужчина».

Среди почётных гостей события представители общественной организации города «Дети войны». Многие из них не помнят самых кровавых событий в истории конфликта, но всем пришлось терпеть тяготы и лишения в послевоенные годы, оказавшиеся, пожалуй, ничем не легче. Этой стойкостью и вдохновлялись артисты.

Нелли Шишта, участник фестиваля, Детская школа искусств, г. Полярный: «Пока я выступала, передо мной сидели дети войны, казалось, что я пела для них».

С военно-патриотического фестиваля в ЗАТО Александровск стартовали мероприятия, посвящённые празднованию 79-й годовщины со Дня Победы. Основные события развернутся 8 и 9 мая – это митинги, вахты памяти и парады, также вечером в День Победы в Полярном прогремит праздничный салют.