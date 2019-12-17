В большом ЗАТО прошёл торжественный вечер, посвящённый 10-летию объединения трёх городов

ЗАТО Александровск появился чуть больше 10 лет назад по указу Президента РФ. Однако история большого ЗАТО началась намного раньше - ещё в царской России.

«Мы прекрасно помним, как зарождалось Заполярье, как образовался Романов-на-Мурмане, что это был последний имперский проект, - отметил Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Мы знаем, как развивался наш Полярный, которому уже 120 лет. Именно с нашей Кольской Земли, с нашего села Александровское начиналась веха Кольского Заполярья».

Полярный на несколько лет старше Мурманска. У города воинской славы большая история с великими героями. Спустя почти 40 лет после становления Александровска появилась и ещё одна значимая для подводных сил Военно-морского флота точка на карте – город Гаджиево. Позже «родился» и Снежногорск. Сегодня вместе с населённым пунктом Оленья Губа три города образуют большой и стратегически значимый для всей страны закрытый территориальный объект.

«Каждый житель каждого населённого пункта всегда будет защищать именно свой уголок, свой любимый край, - говорит Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Поэтому могу сказать, что мы есть, мы состоялись, мы развиваемся и всё у нас впереди».

Во время торжественного вечера, посвященного 10-летию со дня объединения городов ЗАТО, александровцам, внесшим значительный вклад в развитие Кольского Севера, вручили нагрудные знаки «Русское Заполярье», выпущенные в честь 125-летия экспедиции Витте.