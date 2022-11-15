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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.22 19:30

В большом ЗАТО прошла первая конференция, открывшая цикл профориентационных мероприятий

Более 50 тысяч различных профессий на сегодняшний день существует в мире. Как же определиться с тем, кем стать школьнику? На помощь приходят профориентационные конференции и лекции, одна из них прошла для юных александровцев в Снежногорске.

Белый, синий, красный – эти цвета помогут участникам конференции добраться до соответствующих площадок – социологической, физико-технической или биологической направленностей. Сразу стоит отметить, что деление не случайное, девятиклассников – а именно они приглашены на конференцию - заранее опросили на предмет будущих экзаменов, от результата которых зависит поступление в высшие учебные заведения. Например, Дарья – будущий невролог. Девушка с профессией определилась давно, поэтому задачи для неё сегодня не в тягость: и кислотно-щелочной баланс водных растворов определила, и человека по частям собрала, пока правда при помощи макета из учебной аудитории. Однако для тех, кто ещё размышляет над тем, какую специальность выбрать, такие практико-ориентированные программы будут полезны.

Дарья Подкова, ученица школы №279, г. Гаджиево: «Я думаю, что это может помочь очень многим, потому что в девятом классе многие затрудняются, какие в принципе нужны профессии, что тебе будет нравиться, чтобы это была любимая работа».

Рядом ребята осваивают другие инструменты – с их помощью можно определить соответствие кабинета санитарным требованиям. Без особых навыков, конечно, не обойтись – данные фиксируют, анализируют. Заключение школьников положительное.

Арина Шарова, ученица гимназии г. Полярного: «Освещение по нормам СанПиН - соответствующее».

Всё это, подводят итоги кураторы, основные задачи специалистов санитарно-эпидемиологической станции. Заинтересовались? Тогда и в профильный вуз направление обеспечено, а по окончанию - и рабочие места подготовят. Муниципалитету такие профессионалы крайне необходимы.

Анастасия Шейдорова, заведующая отделением обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России: «Работа эпидемиолога направлена на то, чтобы разорвать механизм передачи, на то, чтобы остановить и не дать распространиться инфекции. Работа гигиениста – она больше профилактическая: оценить состоянии воды, воздуха, почвы, продуктов (когда есть такая необходимость) – это работа гигиениста».

Не менее востребованы сегодня и технические профессии. Инженерные кадры уже многие годы успешно растят, например, градообразующие предприятия ЗАТО Александровск. А где применить полученные навыки, знают специалисты из Центра занятости населения. Это тоже одна из задач сегодняшней встречи.

Альфира Ягьяева, руководитель Центра образования «Точка роста» школы №269, г. Снежногорск: «Чтобы дети могли погрузиться в диалог с представителями организаций города, в мир профессий, чтобы для себя определить, вот это моё и там бы я хотел развиваться».

Виталий тоже, кажется, уже нашёл себя: этому способствовали дополнительные занятия. Поэтому благодаря «Точкам роста» - современным Центрам образования на базе каждой из школ ЗАТО Александровск, можно не только успешно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, но и совершать новые открытия. Главное, прислушиваться к собственным желаниям.

Виталий Лычко, ученик школы №2, г. Полярный: «Надо обращать внимание на то, чем интересуетесь, что лучше всего получается».

Коворкинг, организованный в 269-й школе Снежногорска – это первая конференция, открывшая цикл профориентационных мероприятий большого ЗАТО. У выпускников ещё будет шанс узнать о работе медиков, техников, IT-специалистов, а главное, определиться с тем, чем предстоит заниматься всю жизнь.

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