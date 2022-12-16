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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.22 19:30

В большом ЗАТО разбираются с объективностью жалоб на холод в квартирах

В последнее время на холод в квартирах стали активно сетовать жители ЗАТО Александровск. Судя по поступающим в управляющие компании звонкам и обращениям, особый дискомфорт в период наступления морозов чувствуют гаджиевцы. Случаи, объясняют специалисты, частные, но коллективных жалоб или обращений граждан, проживающих в одном подъезде, пока не было.

Однако, в любом случае управляющая компания в Гаджиево, а это организация «Алмаз», отреагировать обязана.

Наталья Капустина, консультант, муниципальный жилищный инспектор ЗАТО Александровск: «Привлекается к обследованию ресурсоснабжающая организация, предоставляющая вам коммунальную услугу. Совместно происходит обследование. В случае выявления, тот или иной поставщик устраняет проблему в предоставлении коммунальной услуги».

Чтобы понять, кто же виноват в теплопотерях, специалисты начинают проверку непосредственно с теплопункта многоквартирного дома. На входе, куда опускают для замера прибор, температура воды должна быть, конечно, намного выше, чем на выходе. В данном случае, инженеры отмечают норму. Далее происходит обследование квартиры. Замеры осуществляются в каждом жилом помещении, имеющем батареи.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «Критерий качества, оценки качества предоставления услуги, является температура воздуха. Не батареи, а воздуха».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Большинство этих обращений не нашли своего подтверждения. Везде, где мы смотрели, температура была выше либо соответствовала требованиям СанПиНа. Стоит обратить внимание, что превышение допустимо не более, чем на 4 градуса».

Две комнаты, кухня, ванная – показания в квартире жительницы Гаджиево также соответствуют нормам. А вот радиаторы, которые специалисты всё же осмотрели, вызывают опасения. Вероятнее всего, причина неравномерного прогрева элементов отопительного прибора в засоре. Такая проблема может быть даже после тщательных промывок системы в летний период. Связана она и с самостоятельным наращиванием собственником квартиры секций батарей или, как, например, в случае с жительницей города Полярного, с полной их заменой. В этом случае управляющая компания может по результатам обследования принять два решения: отказать в услуге или повторно промыть радиатор. Но и здесь есть нюансы: прекратить подачу тепла на время ремонтных работ придётся во все квартиры, связанные одним стояком.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «По правилам эксплуатации жилого дома при температуре наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия мы не можем отключить систему отопления, мы просто не имеем право зимой отключить его во избежание аварийных ситуаций».

Есть чётко установленные границы температурного режима в комнатах. К примеру, в торцевых и угловых по нормативу нижний предел нормы немного отличается.

Игорь Дамаскин, директор филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»: «Там 20 градусов, во всех остальных +18. Это температура, то количество тепла, за которые мы платим».

Верхнее значение, соответственно, 22-24 градуса. Кстати, на показания комнатного термометра не всегда стоит ориентироваться. Доверять специалисты привыкли высокоточному прибору, имеющему сертификацию. С его помощью и происходят замеры, точность которых указывается до сотых градуса. Итак, если всё же нарушения доказаны, собственник имеет право на перерасчёт платы за отопление.

Наталья Капустина, консультант, муниципальный жилищный инспектор ЗАТО Александровск: «Есть порядок перерасчёта: нужно, чтобы был зафиксирован день, когда услуга предоставляется не в полном объёме, и день, когда устранено замечание. За этот период, между двумя фактами, и будет сделан перерасчёт по услуге».

Телефоны и адреса управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, отвечающих за соответствующие услуги, указаны на квитанциях. На информационных стендах в подъездах также можно найти необходимые контактные данные. Специалисты обращают внимание на то, что жалобы граждан, размещённые в пабликах и сообществах социальных сетей, к официальным обращениям не относятся.

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