В большом ЗАТО состоялся пятый муниципальный краеведческий слёт

Развернуть палаточный лагерь в условиях Крайнего севера теперь умеют, как минимум, полсотни юных александровцев. В пятом муниципальном краеведческом слёте ребята продемонстрировали навыки вязания узлов, оказания первой помощи и даже приготовления чая в походных условиях.

Открыла пятый муниципальный туристический слёт дисциплина по развёртыванию лагеря. Семь команд - участников принялись активно распределять роли - это показало, что сплочённость и взаимовыручка помогут справиться в сложных ситуациях. Трудности у юных александровцев начались на следующих этапах. Если с вязанием туристических узлов и переходом болота с носилками ребята справились на отлично, то в области оказания первой медицинской помощи знаний у многих оказалось недостаточно.

Даниил связывает это с тем, что в ситуациях, где приходилось помогать пострадавшему, не оказывался, однако, словно губка впитывает базовые навыки, способные спасти чью-то жизнь.

Даниил Викулин, школа №276, г. Гаджиево: «У меня, к счастью, таких случаев не бывало, надеюсь, что и не будет. Но оказать ПМП лучше научиться. Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться, но не уметь».

На помощь пришла медицинский работник - старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи, которая и провела обучающий интенсив, как оказывать первую помощь в «полевых условиях», используя специальный тренажёр.

Ольга Багринцева, старший фельдшер скорой медицинской помощи ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России: «Всего экстремального стало очень много даже в обычной жизни. И пробелы в знании первой медицинской помощи среди немедицинского населения нужно как-то восполнять».

А юная жительница города-подводников растёт в семье медиков. Мама работает в военном госпитале, папа – стоматолог, поэтому, как вести себя в случае получения травм, Алла знает с детства. Даже когда-то, признается девушка, впечатленная родительскими нравоучениями, всегда при себе имела бинт. И пока сверстники прикладывали к ссадинам на коленках подорожник, она уже умело накладывала повязки. Однако другие навыки, которые будут кстати в походных условиях, она осваивает прямо сейчас.

Алла Балат, СОШ №279, г. Гаджиево: «Во время подготовки многое узнала: как ставить палатку, правильно накладывать шину – очень полезные навыки, которые могут пригодиться в обычной жизни».

Роман Колтунов, учащийся школы №269, г. Снежногорск: «Абсолютно любому человеку могут пригодиться эти навыки. Если он не будет знать, то он не сможет ему помочь».

Светлана Гладких, ООШ №2 г. Полярный: «Да, я уверена, что смогу справиться с трудностями».

Акцент организаторы сделали и на краеведении. Школьники без особого труда смогли найти на карте нашего полуострова шесть горных хребтов, но затруднились с поиском заповедников. К следующему турслёту ребята непременно подтянут знания о родном крае, а приобретённые практические навыки наверняка пригодятся в летних походах.