В большом ЗАТО стартовало голосование за преображение площади Двух капитанов в Полярном

Жители могут выбрать форму будущей спортивной зоны, проголосовав за скейт-чашу или площадку для воркаута. Помочь с процедурой голосования призваны волонтёры.

В следующем году в ЗАТО Александровск будет реализовано три масштабных проекта: в Снежногорске появится снежный сквер, в Гаджиево благоустроят набережную, а в Полярном преобразиться площадь Двух капитанов. И только от александровцев зависит то, какими станут территории городов: отдать свой голос можно за скейт-чашу или зону для воркаута. Выразить предпочтение можно разными способами: на сайте «Городская среда» через портал «Госуслуги» или при обращении в многофункциональный центр. Также с жителями работают волонтёры.

О процедуре голосования говорили глава большого ЗАТО и первый заместитель председателя Мурманской обдумы на встрече с трудовыми коллективами. Владимир Мищенко курирует текущий проект и уже отдал голос за форму будущего пространства.

Оба варианта преображения площади предусматривают размещение игрового оборудования для подростков и детей. Кроме того, здесь будет размещена сцена с металлическим каркасом и деревянной обшивкой, скамейки-качели и детская зона для малышей.

Принимать участие в голосовании за понравившийся проект можно с 14-ти лет. Отдать свой голос следует до 30 мая включительно.