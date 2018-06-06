В большом ЗАТО успешно проходит призывная кампания

В ЗАТО Александровск продолжается весенняя призывная кампания. По планам военного комиссариата ряды Вооружённых сил должны пополнить около полусотни александровских рекрутов.

Медицинские и призывные комиссии будущие защитники страны проходят с весны. Уже состоялась первая отправка – 4 человека. В ходе нынешней кампании повестки должны получить около 200 александровцев от 18 до 27 лет. План на нынешний призыв около полусотни рекрутов. Основная работа комиссий только начинается. Связано это, прежде всего с тем, что большинство призывников – вчерашние студенты. Отсрочка заканчивается – пора в строй.

- С другой стороны, весенние рекруты уже будут иметь специальности, в том числе и родственные военно-учётным, - комментирует Пётр Комаров, начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Полярный, Гаджиево и Снежногорск. - Такие призывники всегда нарасхват.

На территории нашего ЗАТО работают три учреждения среднего профессионального образования: кооперативный техникум в Снежногорске и полярнинские филиалы строительного колледжа имени Момота и МГТУ. К примеру, специальность автомеханик уж точно будет востребована в войсках.

Призывные кампании последних лет проходят максимально открыто. Надзорные органы контролируют соблюдение прав призывников. Кроме того, призывники могут получить исчерпывающие консультации на самой комиссии.

Большая часть вопросов касается возможности, которая в соответствии с законом предоставляется призывникам с высшим или средним техническим образованием, замены года срочной службы на два, но уже по контракту, о возможностях в дальнейшем продолжить военную службу.

Работники военкомата готовы к сотрудничеству. Они планируют разместить материалы по вопросам призыва в СМИ и на электронных ресурсам.