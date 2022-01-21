В большом ЗАТО ведут упорную борьбу с большим снегом

Снегопады и их последствия – заваленные снегом дворы, нерасчищенные подъезды к домам, был объявлен режим повышенной готовности в ЗАТО Александровск. Муниципалитет с проверкой посетили представители Министерства государственного надзора региона.

Режим повышенной готовности в Александровске, как в Мурманске и Североморске, был объявлен в начале этой недели. Причина очевидная – за пару дней выпало 80% месячной нормы осадков, к такому, как оказалось, дорожные службы готовы не были. Впрочем, уверяет глава большого ЗАТО Ильяс Мазитов, на это повлиял и ряд других факторов: с 1 января в Александровске были перезаключены договоры с подрядными организациями, а в них, соответственно, несколько изменились условия работы. Конечно, это не оправдание, за дворами нужно было следить задолго до наступления непогоды.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Если бы мы нормально содержали дворы, то сейчас бы было проще привести их в порядок, а дальше его просто надо поддерживать».

С рабочим визитом из столицы Заполярья в ЗАТО приехал заместитель министра государственного жилищного и строительного надзора. Основной упор контролёр, конечно, сделал на текущее состояние центральных дорог, дворовых проездов и подъездов к социально значимым объектам муниципалитета.

Юрий Стебловский, заместитель министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Могу констатировать, что работа проделана большая. В хорошем состоянии находятся дворовые территории и подъездные пути в Гаджиево. Сложнее ситуация в Снежногорске, но и здесь выполняются работы. Мы проконтролировали подъездные площадки к мусорным контейнерам – есть недостатки, об этом нужно говорить, факты имеются».

Не всё хорошо и в Полярном, отметили представители власти.

А небесная канцелярия всё продолжает подкидывать сюрпризы… К слову, за последние трое суток в ЗАТО Александровск расчищено 80 дворовых территорий, а за эту неделю вывезено порядка 12 тысяч кубометров снега.