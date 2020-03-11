В большом ЗАТО введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения короновирусной инфекции

Проект решений обсудили накануне администрация совместно с представителями Центральной медсанчасти, ОМВД, владельцами заведений питания и школьного комбината питания.

COVID-19, больше известный как короновирус, добрался до границ Мурманской области. Пока случаев заражения в регионе не зафиксировано, однако, и в странах-соседях Финляндии, Норвегии и Швеции заболевшие уже есть.

Игорь Кемский, руководитель Межрегионального управления № 120 ФМБА России: «Наша медсанчасть может провести исследования и установить тип вируса гриппа. Если человек заболевает гриппом, они могут это определить. Для того чтобы определить, является ли это источником короновируса или нет, отобранный материал на базе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора. У нас на территории Мурманской области это единственная лаборатория, которая может дать результат».

Если александровец вернулся из-за границы, то смело может рассчитывать на двухнедельный больничный. В этом случае, он обязан сообщить на «горячую линию» медико-санитарной части о своём прибытии, изолировано находиться дома все 14 дней до появления, либо наоборот, не возникновения симптомов коронавируса. В зону особого контроля попадают и места общественного питания, в том числе школьные столовые.

Татьяна Ложкина, начальник комбината школьного питания ЗАТО Александровск: «Дезсредства будут дополнительно допокупаться, у нас везде посудомоечные машины кроме Оленьей Губы, там ручной способ. В посудомойках и так таблетированные дезсредства. Проводится специальная обработка овощей, дефростация, сырьё обрабатывается, всё очень тщательно отслеживается».

Руководители организаций получили распоряжение следить за общим состоянием и измерять температуру тела у своих работников, учащихся, посетителей. Нет универсальных способов защиты от короновируса, врачи рекомендуют продолжать общеукрепляющие мероприятия и соблюдать ежедневную гигиену.