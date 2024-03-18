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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.24 19:30

В большом ЗАТО выборы прошли штатно, без нарушения законодательства

В Мурманской области работали в эти дни избирательные участки и в самых отдаленных районах, и в закрытых городах. Только в ЗАТО Александровск работали 23 УИКа, а прозрачность оценивали порядка 50 общественных наблюдателей.

До начала процесса голосования на свой избирательный участок торопиться глава большого ЗАТО Ильяс Мазитов. Именно очную явку выбрал для себя руководитель, как способ отдать голос в самом главном для страны голосовании.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Во-первых, с утра проверил работу участков – всё в спокойном режиме. Был приятно удивлен, что земляки принимают активное участие в голосовании».

Немного волнительным находит событие Константин Гуцол, юноша совсем недавно достиг совершеннолетия и это первые в его жизни выборы президента.

Константин Гуцол, избиратель, г. Снежногорск: «На выборах народ определяет будущее страны. Всё зависит от президента».

На участок вместе с дедушкой пришла и Варвара Мищенко, но пока только в роли наблюдателя.

Варвара Мищенко, г. Мурманск: «Жду, когда достигну совершеннолетия и тоже пойду голосовать».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Важно, что мы откликнулись, показали, что вместе во всём: в экономике, в других сферах деятельности, том числе, и в политической, важным аспектом которой является выборы президента».

На участки родители нередко идут с детьми. Например, юная Василиса – дочь депутата облдумы Анны Гришко, несколько огорчена: она голосовать, как взрослые, пока не может. Но с большим «участием» следит за тем, как мама с папой получают бюллетени и опускают их в урну.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, г. Гаджиево: «Сегодня мы всей семьей пришли на столь значимо событие. Мы, как жители ЗАТО, люди, которые трудятся и живут в городе, обеспечивающем обороноспособность нашей страны. Мы определяем главнокомандующего, который завершит СВО Победой».

Новая семья снежногорцев, едва зарегистрировавшая свой брак, особому дню в своей жизни решила придать ещё больше торжественности.

Вячеслав и Наталья Щукины, молодожёны, избиратели, г. Снежногорск: «У нас сегодня свадьба, но решили зайти и проголосовать. Сами исполняем гражданских долг и детей будем приучать к этому же»

Отдать свой голос на минувших выборах можно было и дистанционно – отличный способ для тех, кто не мог прийти на участок, например, для военнослужащих, находящихся на боевом посту.

Выборы президента – одна из главных обязанностей гражданина, уверен Николай Бевзелюк. Раньше он служил в части Полярного, помнит, как был организован процесс больше 30 лет назад.

Николай Бевзелюк, избиратель, г. Полярный: «У нас прямо в части голосовали. Это всегда было так. Принять участие в выборах – это внести вклад в развитие страны. Приятно смотреть, как реализуются нацпроекты, именно поэтому мы решили проголосовать за будущее нашей страны и за сильного президента».

Особую торжественно-праздничную атмосферу на некоторых участках в Полярном создавал военный оркестр. Избиратели такой подход оценили.

Виталий Фомин, избиратель, г. Полярный: «Голосую, так как это нужно, я так для себя решил».

Светлана Грек, избиратель, г. Полярный: «На выборы всегда хожу - это осознанное решение».

Несмотря на территориальную отдалённость населенных пунктов большого ЗАТО друг от друга, итоги после закрытия участков удалось подвести довольно оперативно, сообщают специалисты.

Диана Смагулова, председатель ТИК ЗАТО Александровск: «Выборы прошли штатно, без нарушения законодательства, заявлений и жалоб в период подготовки и голосования не поступало».

Всего с 15 по 17 марта для александровцев работало больше 20 избирательных участков в Снежногорске, Полярном, Гаджиево и Оленьей Губе. Помимо специалистов избирательных комиссий прозрачность выборов оценивали около 50 общественных наблюдателей.

 

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