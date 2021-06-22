В борьбе с коварным вирусом важен каждый привитый

110 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 66), в Кольском районе (+10), в Апатитах (+9), в Североморске (+8).

Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Мурманской области необходимо, чтобы привились 60 процентов жителей подлежащих вакцине. Каждый привитый – это ещё один шаг к победе над вирусом.