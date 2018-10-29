В борьбе с простудными заболеваниями и их осложнениями

В ЗАТО Александровск подвели промежуточные итоги вакцинации населения против вирусов гриппа и ОРВИ.

В повестке дня заседания эпидемиологической комиссии главный пункт – итоги вакцинации. По ее результатам привито 78% населения от первоначально запланированного Федеральным медико-биологическим агентством количества. Вакцину получили почти 17 тысяч александровцев.

Началась прививочная кампания еще в августе. Вакцинация проводилась в поликлиниках, в учреждениях и организациях, подавших заявку. Так же работали мобильные прививочные станции. Кампания продолжится и в ноябре.

По словам медиков результаты в сравнении с прошлым годом радуют. Однако об эффективность вакцинации пока говорить рано.