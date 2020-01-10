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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.20 19:30

В борьбе со снегом нерадивые «управляшки» мешают городским службам

Улицы, проезды и тротуары Мурманска убирают регулярно. Работают и дворники, и снегоуборочная техника. Сегодня глава администрации столицы Заполярья проверил работу Управления дорожного хозяйства.

Январская погода удивляет мурманчан, то снегопадами, то интенсивным таянием снега. Дороги в порядке содержать в таких условиях трудно. Городские службы ежедневно выходят на уборку  транспортных магистралей и тротуаров, проводят вывоз снега. Трудятся круглосуточно. К работе подходят комплексно: лестницы и остановки дворники очищают в ручном режиме, на дорогах трудится техника. Одна из проблем, с которой сталкиваются коммунальные службы, припаркованные на обочинах дорог машины. Несмотря на предупреждения, владельцы не хотят убирать личный автотранспорт, чем затрудняют работу тяжёлой спецтехники. На одни и те же улицы сотрудникам Управления дорожного хозяйства приходится возвращаться по несколько раз.

Если со своей частью работы муниципалитет справляется, то ситуация во дворах зачастую оставляет желать лучшего. Более того, такое безразличие жилищников сводит на нет и результаты труда специалистов города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Тут понятно, что вы территорию очищаете, а вокруг дворы идут, машины выезжают, снег выносят, опять каша. Вы опять убираете, опять выезжают, опять каша. Так можно бесконечно двигаться:  вы убираете, двор не убирают, машины выносят всё на колесах со двора. Ещё хуже. Машины выходят, паркуются на дорогах. И мы потом не можем убираться».

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