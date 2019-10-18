В будущем году мойва на прилавках магазинов снова не появится

Рыбопромышленникам не разрешили ловить «народную рыбку» из-за сокращений биологических запасов. Об этом стало известно на смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая состоялась в Петрозаводске.

Стороны обменялись статистическими данными о вылове за 2018 год и истекший период 2019 года, утвердили общий допустимый улов по основным промысловым видам рыб Баренцева моря и распределили их на национальные квоты.

Российская Федерация сможет осуществлять в будущем году промысел трески, пикши, палтуса и окуня, в том числе в открытой части Норвежского моря, экономической зоне Норвегии и районе архипелага Шпицберген.

С учётом научных данных о состоянии запаса мойвы, принято решение не открывать коммерческий промысел в 2020 году. В 2019 году добыча мойвы также не осуществлялась.

По результатам сессии подписан протокол.