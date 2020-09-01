В будущую зону отдыха пришли с проверкой

В Мурманске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преображается улица Копытова. Вдоль неё в зелёной зоне строится большой парк, в котором будут отдыхать мурманчане.

Строительство сквера на улице Копытова началось весной. Уже проделан большой объём работ. Объект протяженностью больше километра с неровным рельефом расположен в лесополосе. Вице-губернатор Оксана Астахова и сити-менеджер Евгений Никора посетили будущую зону отдыха с проверкой. И остались довольны результатом. Скоро здесь появится универсальный парк для людей всех возрастов - от детей до пенсионеров.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Здесь и смотровая площадка, и многофункциональная детская площадка, и велосипедные дорожки, причем протяженность у них значительная. У нас в принципе здесь объект больше километра по протяженности. Это разные покрытия дорожек: асфальт, плитка, брусчатка. Всё интересно. Это больше 100 опор. Будет светло, будут ещё и видеокамеры, которые к единой системе безопасности будут подключены».

Кроме того, на территории появится помост к ручью, который протекает вдоль сквера. И мурманчане смогут наслаждаться красивым видом. Конечно, ручей уже чистили от мусора, но по завершении строительства вновь будет проведена его уборка и всей территории парка. В будущем городские власти так же планируют отремонтировать тротуар, идущий вдоль дома на проспекте Кольский, 198 и сделать там пешеходную и велосипедную зоны.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Чтобы у нас эта велодорожка продолжилась от сквера на Копытова. Рядом с тем же входом в сквер есть такая самоорганизованная парковка на грунте. Машины там всегда стоят, это окрестные дворы. И это не территория управляющей компании, а города. Поэтому я дал поручение, чтобы предусмотреть в рамках административных работ по административному центру, обустроить там парковку».

Завершиться строительство парка должно до 30 сентября. И по сегодняшней оценке проверяющих, оснований для задержки строительства нет. Совсем скоро местные жители смогут сами оценить всю красоту и комфорт новой зоны отдыха.