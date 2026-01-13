В центрах реабилитации Социального фонда будут оплачивать проезд, питание и проживание сопровождающим участника СВО на лечение

Данная мера распространяется на участников СВО, получивших инвалидность I группы, а также на ветеранов, нуждающихся в сопровождении по заключению медицинской комиссии.

С 2027 года ветераны СВО также смогут бесплатно получать проездные билеты до центра реабилитации Соцфонда и обратно. Такой вариант оплаты введён в дополнение к компенсации, которую демобилизованные военнослужащие получают за расходы на дорогу к месту лечения.

Оформить заявление можно через портал «Госуслуги» или лично, обратившись в клиентскую службу фонда по месту жительства, либо в МФЦ.