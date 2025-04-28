В Центральном бассейне Мурманска состоялись городские соревнования по плаванию

В них приняли участие более 300 ребят из спортивных школ Мурманска в возрасте до 14 лет. В борьбе за лучшее время юноши и девушки преодолели дистанцию в 50 метров разными стилями.

Сергей Ратушин, президент Федерации плавания г. Мурманска: «Сегодня принимают участие ребята 2012, 2013 и 2014 годов рождения. Плывут всеми стилями – вольный, на спине, брас и баттерфляй. Ребята показывают неплохие результаты как нашей школы спортивной, так и других школ. Радуют, молодцы, неплохо».

Секрет успеха спортсменов – регулярные тренировки. Ребята совмещают учёбу и плавание, занимаясь по несколько часов в день после школьных уроков.

Кирилл Мякушев, участник соревнований, КДЮСШ №17: «Это не первые, далеко не первые мои соревнования… Готовился, ходил на тренировки. Было тяжеловато, скорее всего, второе место занял».

Призеров соревнований наградили кубками, медалями и грамотами от Регионального отделения ДОСААФ России.

Сергей Тян, почётный член ДОСААФ России: «Эти соревнования интересны тем, что мы поднимаем патриотический дух среди наших детей, привлекаем «Юнармию». Скоро мы будем проводить соревнования по плаванию с автоматом среди допризывной молодёжи, где присваиваются звания мастеров спорта».

Антон Сулоев, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области: «Плавание – великолепный вид спорта, который развивает усердие, упорство. Заставляет сконцентрироваться и собрать свои силы в кулак. А патриотизм – любовь к Родине, требует тех же качеств. Любой спорт прививает дисциплинированность и ответственность человеку».

Во второй день соревнований выступили самые юные представители плавательных секций - мальчики и девочки в возрасте до 9 лет.