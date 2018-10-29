В Центральной детской библиотеке презентовали поэтический сборник для самых маленьких

Мурманские поэты рассказали юным читателям о том, как пишутся книги и кого можно назвать своим соседом.

Если все люди в мире поймут, что они соседи, что они друг другу не чужие, то никаких бед не будет. Об этом для самых маленьких читателей пишет Олег Бундур. Его стихи и произведения еще семи талантливых мурманских поэтов вошли в сборник «Соседи», который торжественно презентовали в центральной детской библиотеке. Автор проекта Наталья Казютина-Басова рассказывает, что для заполярных стихотворцев поучаствовать в создании книги для детей - важный и интересный этап творческой жизни.

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь, развивает его воображение и мышление. Безусловно, важно знакомить юных читателей не только с произведениями признанных классиков, но и открывать детям мир заполярной поэзии. Издание сборника тиражом в 700 экземпляров - результат конкурса культурных проектов, объявленного заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Игорем Морарем. Книга «Соседи» появится во всех библиотеках и даже, будет презентована в детских садах.

В сборник вошли произведения на самые разные темы: о природе, о семье, о животных, о человеческих взаимоотношениях. Он рассчитан на дошкольников и учеников начальных классов. На презентации издания в детской библиотеке маленькие гости смогли не только познакомиться с книгой, но и пообщаться с поэтами и даже услышать стихотворения в авторском прочтении.