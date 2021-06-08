В Центральной городской библиотеке Мурманска появятся творческие мастерские

Большой интеллект-центр, расположенный по улице Карла Маркса, 29, сейчас в процессе обновлений. У руководства появилась возможность расширить площадь библиотеки и создать новые залы для посетителей. Ремонт в самом разгаре.

Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «Библиотека продолжает свою работу. Она не приостановилась. Мы работать будем всё это время. Мы делаем ремонт на новых площадях, где мы расширяем свои возможности и свой функционал».

Завершиться ремонтные работы должны в сентябре. После ремонта здесь появятся студии звукозаписи и фотографии, залы для неформального общения и коворкинга, а также творческая мастерская.

Светлана Исаева, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «Кроме гончарного дела здесь ещё будет швейный цех, вышивальная машина. Направления различные. Ткацкое дело, бисероплетение, получат свою поддержку и подтверждение, а также современные технологические возможности. Потому что все оборудование приобретается с последними возможностями, технологии, в том числе с компьютерным управлением».

Отметим, что данный интеллект-центр очень востребован среди мурманчан разного возраста. В год его посещают порядка 3 тысяч человек. Новые пространства, создаваемые в библиотеке, подобраны с учётом потребностей посетителей.