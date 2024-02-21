В Центральной избирательной комиссии России провели круглый стол по вопросам проведения досрочного электронного голосования на выборах Президента России

В режиме ВКС была подключена и Мурманская область. В заседании приняли участие руководство избиркома региона, представители политических партий и общественной палаты.

Участники рассмотрели вопросы функционирования системы ДЭГ, обеспечение безопасности информации и тайны голосования, защищенности от внешнего вмешательства и организацию наблюдения за ходом выборов в режиме онлайн.

Напомним, что на выборах президента ДЭГ пройдёт в 29 регионах страны, в том числе и в Мурманской области. Приём заявлений на дистанционное электронное голосование продолжается на портале «Госуслуги» до 11 марта включительно.