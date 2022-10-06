В Центре дополнительного образования «Лапландия» открыли региональный мультимедийный центр «Снег»

Здесь основам журналистики будут обучать молодых и талантливых ребят, мечтающих связать свою жизнь с этой профессией. Первый мастер-класс для учеников дала руководитель телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева.

Новый детский пресс-центр в «Лапландии» называется «Снег». Здесь ученики будут познавать азы журналистики: как снимать сюжеты, записывать интервью, вести программы и писать тексты. От идеи - до выхода материала в эфир.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «Ребята узнали, как они будут работать в течение года, где они будут работать, с кем они будут работать. Чему они научатся, что их ждёт в дальнейшем в сфере журналистики, чем они будут заниматься».

Всего в медиацентре «Снег» будут обучаться 40 детей, среди которых жители не только Мурманска, но и других городов региона.

Они сразу попробовали себя в качестве журналистов и записали своё первое интервью.

Дарья Оркина, ученица Мурманского международного лицея: «Больше всего мне понравилась журналистика. Для меня это просто вау. Мне понравилось рассматривать какие-то вещи, узнавать что-то новое».

Тренером на церемонии запуска стала руководитель телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева. Она рассказала детям, как пришла в эту профессию и как работает современное СМИ. Специально для юных журналистов наша коллега провела мастер-класс, а ещё сделала важное заявление: скоро в Мурманской области появится первое детское СМИ под названием «Старт-пресс». И ребята, увлекающиеся журналистикой станут его официальными корреспондентами.

Анастасия Карева, директор телеканала «Арктик-ТВ» и проекта «Академия телевидения»: «Всех участников, которые сегодня принимают участие в мероприятии и других ребят, я приглашаю стать авторами на этом сайте. Для этого нужно найти группу «АТВ» в «ВК» или группу «Академия телевидения», написать о себе. Дальше мы свяжемся и начнём диалог, начнём готовить материалы вместе».

Отметим, что Анастасия Карева проводит серию мастер-классов для юных корреспондентов в рамках проекта «Я журналист». Он направлен на популяризацию этой профессии среди молодёжи и реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.