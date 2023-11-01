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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.23 19:30

В Центре дополнительного образования «Лапландия» прошла защита работ победителями муниципального этапа конкурса на знание государственной символики Российской Федерации

29 человек со всей области приняли участие в конкурсе.

В преддверии Дня народного единства в стенах областного Центра дополнительного образования «Лапландия» подвели итоги конкурса на знание государственной символики России и символики региона.

Участвовали в интеллектуальном состязании школьники, которые успешно прошли отбор в своих городах и посёлках.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Этот конкурс очень важен для насю. В этом году у на 29 ребят участвуют. 29 работ. Знания символики государства, гимна, флага, региональной символики. Как мы себя индицируем? Как видим государство? В первую очередь, гимн, герб и флаг. И очень важно, чтобы ребята знали это всё».

Способов выразить любовь к родной стране много. Одна из участниц, например, написала стихотворение про флаг Российской Федерации.

Илона Рандо, участница конкурса, п. Ёнский: «Сегодня – День моей России, идёт моя сестрёнка в сад…».

«Литературное творчество», «Исследовательские работы», «Проекты региональной и муниципальной символики», а также «Декоративно-прикладное искусство» - такие номинации были представлены на конкурсе.

Екатерина Лозеева, участница конкурса, ЗАТО г. Заозерск: «Моя работа называется «Генеалогическое древо Мурманской области». На нём я отобразила гербы Мурманской области и районов, входящих в нашу область».

Победители регионального этапа будет представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе обучающихся на знание государственной символики и атрибутов Российской Федерации в Москве.

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