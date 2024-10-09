В центре дополнительного образования «Лапландия» прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника дополнительного образования

Педагогов ждал праздничный концерт и церемония награждения участников мероприятия ведомственными и региональными наградами.

Ежегодно в начале октября отмечают День работника дополнительного образования и поздравляют всех тех, кто руководит секциями и кружками, заведует творческими студиями и спортивными клубами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если в школе дети получают тот фундамент, основу знаний, тот минимум, который должен быть, то допобразование – это раскрытие талантов».

На сегодняшний день в Мурманской области функционируют 112 организаций дополнительного образования во всех муниципалитетах. И при этом реализуется более пяти тысяч программ допобразования. Конечно, любой педагог старается идти в ногу со временем и создавать для воспитанников среду любопытства и интереса.

Александр Харитончук, педагог-наставник ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»: «Мы проводим мастер-классы. Причём, мастер-классы, которые не затрагивают обучения – они больше носят развлекательно-познавательный характер. Детки приходят, например, из старых радиодеталей спаивают себе фигурки. Они получают массу положительных эмоций».

Для многих ребят такие кружки – это тренировка навыков и реализация своих талантов. Это те платформы, которые в будущем помогают ребятам и во время основной учёбы, и во время работы или выходить на передний план и становиться основной личной занятости».

Евгений Бурлаков, педагог центра дополнительного образования, руководитель Образцового детского коллектива Мурманской области «Театр-студия «Балаганчик»: «Я занимаюсь театром, руковожу детским образцовым коллективом. Сейчас уже пришло понимание того, что театральная педагогика даёт умение, которые можно применять в других сферах деятельности».

По словам губернатора, и в его жизни дополнительное образование сыграло свою роль. Когда-то в старших классах глава региона увлекался журналистикой.

В ближайших планах – открытие нового уникального проекта, который начнёт работать уже в следующем году. Центр цифровых искусств будет открыт в рамках реконструкции кинотеатра «Родина». В этом центре дети смогут получать образование по разным цифровым профилям – от искусств до промышленного дизайна.