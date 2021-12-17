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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.21 19:30

В центре дополнительного образования «Лапландия» провели областной фестиваль «Арктика – территория здоровья»

В нём приняли участие детские и молодёжные объединения, которые заботятся о себе и своих близких.

Фестиваль «Арктика – территория здоровья» проводится уже 10 лет. А с недавнего времени он сменил формат и тем самым привлёк внимание ещё большего числа молодёжи.

Юлия Бреусова, методист отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сегодня у нас 70 участников. Они практически со всех наших муниципальных образований. У нас прекрасная молодёжь. И надо сказать, что наши мероприятия показывают, что они активные, позитивные, готовые участвовать в таких мероприятиях».

Для участников организовали разные площадки с тренингами, мастер-классами и викторинами. Например, представители наркоконтроля предложили детям разгадать кроссворд и проверить знания по ответственности, которую несут за незаконный оборот запрещённых веществ граждане. Специалисты отмечают, что благодаря регулярной профилактической работе, сейчас наркопотребителей среди молодёжи становится меньше.

Юлия Гнучина, старший специалист УНК УМВД России по Мурманской области: «Они прекрасно знают, что употреблять наркотики, плохо. Но, к сожалению, не совсем знают, что и распространять наркотики – тяжкая и особо тяжкая статья Уголовного кодекса. Мы сейчас ведём профилактику именно на то, чтобы молодёжь не распространяла наркотические вещества. Например, тема одной лекции звучит так: «Лёгкие деньги – тяжёлые последствия.

Здоровый образ жизни в моде. И чтобы вырасти счастливым, нужно заботиться о себе с детства. Вот и девушки из Мурмашей Арина и Екатерина вместе со своей командой решили приобщить больше людей в ряды ЗОЖников.

Екатерина Петрова, участник команды «Волна. Волонтёры надежды»: «Среди моих знакомых много девочек, я могу поручиться, что мои одноклассницы и подруги полностью и целиком за здоровый образ жизни.

Арина Чупрова, участник команды «Волна. Волонтёры надежды»: «К нам постоянно присоединяются ребята в наше движение. Они постоянно интересуются здоровым образом жизни, нашей деятельностью. Они соблюдают наши рекомендации, мы этим очень довольны».

По завершении фестиваля состоится подведение итогов. Будут выбраны три лучшие команды. Победители и призёры получат дипломы, сертификаты и призы.

 

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