В Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника в Мурманской области
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это был дополнительный толчок, когда мы ещё внимательнее отнеслись к тому, что делают педагоги в наших учебных заведениях, что они не просто учат, они ещё являются и наставниками. Тема наставничества и в производстве, и в образовании стала значимой на повестки дня. Нам есть чем гордится, это и капитальные ремонты школ, оборудование новых лабораторий в колледжах, проект «Арктическая школа», новые детские сады, благодаря которым мы полностью закрыли любую очередь в детских садах. Отдельный и важный проект - это трансформация нашего Мурманского арктического университета».
В рамках события педагогам и наставникам вручили награды, благодарственные письмами за многолетний труд и за заслуги в сфере образования, а также подарки.
Почётным гостем встречи также стала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.
Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации: «На севере - жить, на севере - учиться, на севре -работать и создавать себя, как уникального специалиста, которому никакие погодные условия нипочём, потому что решаются важные ключевые задачи развития. Всегда очень здорово, когда идёт тесная связка правительства и системы образования, причём всех уровней, потому что это залог того, что всё идёт в правильном направлении».
Пожалуй, высшей наградой за труд можно назвать благодарность - благодарность со стороны учеников и их родителей мотивирует многих оставаться в профессии и нести пользу обществу. Но когда решаются проблемы на уровне государства и чувствуется вклад в развитие сферы, мотивации становится ещё больше.
Инна Поддубная, учитель начальных классов школы №7 г. Оленегорска, председатель Ассоциации классных руководителей Мурманской области: «Очень многое было введено нового в классное руководство. Это новые технологии, плюс, с сентября прошлого года был введён новый модуль «На Севере - жить!», который особенно понравился учителям начальных классов, потому что знакомит маленьких детей, которые пришли с детского сада, с историей, экономикой, культурой нашего родного края. В нашей школе, безусловно, как и во многих других школах, есть «Точка роста». Ещё, в этом году сделали новое образовательное пространство - это новая модульная библиотека, которая пользуется популярностью не только у детей, но и у педагогов и не только нашей школы, но и города».
В ближайших планах развития системы образования региона - улучшение материально-технической базы Мурманского арктического университета и строительство кампуса нового уровня.