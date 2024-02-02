В Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника в Мурманской области

За это время в регионе специалисты активно потрудились над улучшением качества образовательных услуг, меняли инфраструктуру учреждений, внедряли новую систему профориентации. 2023 год закончился, но это не значит, что работа не будет продолжена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это был дополнительный толчок, когда мы ещё внимательнее отнеслись к тому, что делают педагоги в наших учебных заведениях, что они не просто учат, они ещё являются и наставниками. Тема наставничества и в производстве, и в образовании стала значимой на повестки дня. Нам есть чем гордится, это и капитальные ремонты школ, оборудование новых лабораторий в колледжах, проект «Арктическая школа», новые детские сады, благодаря которым мы полностью закрыли любую очередь в детских садах. Отдельный и важный проект - это трансформация нашего Мурманского арктического университета».

В рамках события педагогам и наставникам вручили награды, благодарственные письмами за многолетний труд и за заслуги в сфере образования, а также подарки.

Почётным гостем встречи также стала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации: «На севере - жить, на севере - учиться, на севре -работать и создавать себя, как уникального специалиста, которому никакие погодные условия нипочём, потому что решаются важные ключевые задачи развития. Всегда очень здорово, когда идёт тесная связка правительства и системы образования, причём всех уровней, потому что это залог того, что всё идёт в правильном направлении».

Пожалуй, высшей наградой за труд можно назвать благодарность - благодарность со стороны учеников и их родителей мотивирует многих оставаться в профессии и нести пользу обществу. Но когда решаются проблемы на уровне государства и чувствуется вклад в развитие сферы, мотивации становится ещё больше.

Инна Поддубная, учитель начальных классов школы №7 г. Оленегорска, председатель Ассоциации классных руководителей Мурманской области: «Очень многое было введено нового в классное руководство. Это новые технологии, плюс, с сентября прошлого года был введён новый модуль «На Севере - жить!», который особенно понравился учителям начальных классов, потому что знакомит маленьких детей, которые пришли с детского сада, с историей, экономикой, культурой нашего родного края. В нашей школе, безусловно, как и во многих других школах, есть «Точка роста». Ещё, в этом году сделали новое образовательное пространство - это новая модульная библиотека, которая пользуется популярностью не только у детей, но и у педагогов и не только нашей школы, но и города».

В ближайших планах развития системы образования региона - улучшение материально-технической базы Мурманского арктического университета и строительство кампуса нового уровня.