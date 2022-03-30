Многие девочки в детстве мечтали стать принцессами, а мальчики - рыцарями. Романтичность средневековья манит и по сей день. Однако, как всё в те времена выглядело на самом деле? Увидеть костюмы и предметы обихода людей, живших в XIII, XIV и XV веке, можно на новой выставке в Североморске.

В Центре досуга молодёжи флотской столицы открыли выставку культуры высокого европейского средневековья «Ад фонтес». Название говорит само за себя, ведь в переводе с латыни оно означает «Призыв к первоисточнику». И это самое точное описание экспозиции.

Экспонаты созданы руками североморских мастериц. Например, платье XV века - копия наряда дамы с картины нидерландского художника Рогира Ван дер Вейдена.

Оксана Коляда, методист по истории Средневековья мастерской исторического костюма «Светлица»: «Здесь уже совершенно другой крой идёт. Скрытая шнуровка, если посмотреть. И, наверное, большой интерес - съёмные рукава. Они шелковые. В то время женщины были не настолько богаты, чтобы полностью сшить шёлковое платье, но хотели показать свой статус. Также здесь невероятно интересная цепочка. Она не имеет спайки и выпиливается из одного кусочка латуни. Также пояс интересен - окантовки сделаны в точности по прорисовке».

Ещё на выставке представлен будуар дамы из знатного рода. Здесь есть походная кровать, предметы обихода. Даже представлена копия первой в мире колоды карт XV века. Кроме того, гости могут увидеть копию барельефа надгробной плиты, которая могла быть создана для человека из позднего средневековья. А ещё есть гербовая коллекция XIV века, её представил клуб «Светлица».

Ольга Макарова, руководитель мастерской исторического костюма «Светлица»: «Такие костюмы у нас могли носить представители знати. Во-первых, потому что это гербовая расцветка, которая говорила, что они представители какого-то дома, взявшего этот герб. Во-вторых, наполнение костюмов: ткани, которые использовались, их количество, литье – пуговицы, накладки на пояс, аксессуары, сумочки, ножи и всё остальное».

Естественно, как же благородные дамы жили бы без рыцарей. И часть экспозиции посвящена доблестным воинам. Здесь можно увидеть мечи, щиты, доспехи и кольчуги. Эту амуницию используют и сегодня на фестивалях реконструкции. Все сделано руками мастеров из железа. Например, костюм воина-пехотинца XIII-XIV века, вооруженного алебардой.

Максим Пехтерев, руководитель народного самодеятельного коллектива исторической реконструкции «Фьорд»: «Это характерное оружие пешего воина пехоты, которая в XIV веке во второй половине появилась. Как серьёзный род войск показала себя».

Выставка «Ад фонтес» интересна всем гостям независимо от возраста и уровня знания истории. Здесь можно не только посмотреть, но и потрогать экспонаты. Также посетители могут стать участниками различных мастер-классов. Набор в группы уже открыт.

Выставка в Центре досуга молодёжи Североморска будет работать до 10 апреля.