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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.22 19:30

В центре «Лапландия» ходили роботы, ездили машины и оказывали первую помощь

Это выставка, посвященная дополнительному образованию в регионе, которая состоялась одновременно с проведением конкурса «Сердце отдаю детям».

Дополнительное образование помогает школьникам раскрыть свои таланты, найти себя в жизни, а также улучшить успеваемость по основным предметам в школе, подчеркивают специалисты. В центе «Лапландия» стартовал полуфинал регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сфер дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Светлана Виденеева, и.о. министра образования Мурманской области: «Дополнительное образование сегодня является важным направлением в работе, в образовательной среде. Мы с достоинством подчёркиваем, что почти 80% школьников охвачены дополнительным образованием, больше 3000 педагогов работают, 500 образовательных учреждений Мурманской области на сегодня работают в среде дополнительного образования».

В конкурсе принимаю участие педагоги из 14 муниципалитетов региона, они с совершенно из разных сфер деятельности: шахматы, химия, театральные и танцевальные студии. Схожесть их только в том, чтобы дарить детям приятные эмоции, помогать преодолевать трудности и обретать коммуникативные навыки.

Юлия Пряхина, участница конкурса, педагог дополнительного образования: «Каждому ребёнку уделяется внимание, так как все дети очень разные. Есть кто-то очень скромный, есть кто-то, наоборот, очень активный. Мы даём возможность выплеснуть все свои эмоции, все свои желания вложить в результат. Чтобы это было именно результативно, интересно, а ребёнок приходил домой и говорил: «Мама, я такой счастливый!».

Одновременно с полуфиналом конкурса стартовал и салон «Дополнительное образование Мурманской области». Это открытый форум и выставка новых технологий в сфере обучения. Здесь представлены 8 педагогических площадок, туристическо-краеведческой, естественнонаучной, технической и художественной направленностей. Например, Вячеслав Печеникин, один из участников выставки, со своими друзьями решил внести вклад в развлекательную жизнь нашего города.

Вячеслав Печеникин, участник мероприятия: «Я на этом мероприятии для того, чтобы придумать новые аттракционы для детей и показать новые горизонты творчества. Мы сделали колесо обозрения, лабиринты, чтобы детям было во что поиграть на улице, а город всегда был заполнен детским смехом. Чтобы дети всегда радовались и играли на новых творческих проектах».

На выставке представляют не только развлекательные новшества, но и, например, рассказывают о спасении жизни человека и демонстрируют сердечно-легочную реанимацию взрослого и младенца на специальном тренажёре.

Церемония закрытия, а также награждение победителей и призёров конкурса «Сердце отдаю детям» состоятся в «Лапландии» уже  8 апреля.

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