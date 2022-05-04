В центре «Лапландия» подвели итоги фестиваля «Юные инженеры Арктики»

Событие началось с мастер-классов от наставников детского технопарка «Кванториум-51». Школьники познакомились с принципом работы лазерного станка, собрали робота и провели экспертизу молока. Участие в проекте приняли 36 ребят.

Ирина Шуньгина, педагог детского технопарка «Кванториум»: «Мы стараемся каждый сезон какие-то инженерные хакатоны проводить. Иногда тематики меняются, но общая идея такая – каждое направление у нас должно в течении сезона прокачать свои навыки. Кто-то, кто не знает, с ними познакомится, кто-то, кто знает, должен показать, на что они способны, чему они научились за год обучения».

По словам жури, главные критерии оценивания работ – это оригинальность идеи, сложность её реализации и соответствие главной тематике фестиваля – «Арктическим приключениям». Во время выполнения заданий участники практиковали не только знания физики и математики, но и приобретали технические навыки. Не менее важной составляющей была способность ребят находить общий язык и работать в команде.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Наверное, самые интересные это очные конкурсы – хакатоны. Дети работают и показывают свои умения здесь и сейчас».

В рамках фестиваля состоялся инженерный хакатон «Конструирование машин Голдберга», где ребята разрабатывали устройства, решающие задачу с помощью сложной цепочки действий.

Участники же биохакатона тоже не скучали, они на время фестиваля стали сотрудниками криминалистической лаборатории - сравнивали образцы ДНК с места происшествия и использовали ПЦР–тесты.

Марина Прокопова, студентка: «Мы исследуем в лаборатории, занимаемся с препаратами, выявляем преступника. Работать в лаборатории очень интересно, если даже ты не понимаешь, что вообще происходит».

Маленькие изобретатели соревновались в конкурсе детского технического творчества, а начинающие журналисты, операторы и монтажеры – в конкурсе медиатворчества.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Всегда очень интересно наблюдать за работой детей. Настолько творческие инженерные решения приходят им на ум, что взрослым, порой, даже сложно представить то, что могут придумать детям».

«Юные инженеры Арктики» ушли на заслуженный отдых, чтобы новый сезон открыть свежими идеями.