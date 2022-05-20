В центре «Лапландия» подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства педагогических работников системы среднего профессионального образования

Елена Зубрицкая, главный специалист Министерства образования и науки Мурманской области: «У нас в регионе уже существует более чем 10-летняя традиция проведения этого конкурса. Он проводился на региональном уровне и на уровне субъектов Северо-Западного федерального округа. Но вот уже второй год конкурс проводится на всероссийском уровне, поэтому мы на региональном уровне выбираем победителя, который потом представляет наш регион в финале - на уровне национальном, российском уровне».

Участникам необходимо было рассказать о себе и о своих достижениях, а также продемонстрировать свои профессиональные навыки в формате мастер-класса с группой студентов.

Оксана Вуколова, преподаватель Мурманского педагогического колледжа: «У меня большой педагогический опыт. Впервые учувствую в конкурсе. Мне было очень волнительно и интересно. Наверное, хотелось преодолеть себя больше, поработать с интересными людьми, с коллегами, перенять их опыт».

Цель конкурса - выявить талантливых мастеров производственного обучения. В этом году количество участников увеличилось в трое по сравнению с прошлым годом. Организаторы готовы и дальше поддерживать сотрудников профессионального образования, прислушиваться к их пожеланиям и развивать проект.