В Центре «Лапландия» продолжается форум «Шаг в будущее»

Сегодня ребята защищали свои работы перед компетентным жюри на научной и инженерной выставке.

За звание лучших молодых умов соревновались почти 400 школьников и студентов из пяти регионов Северо-Запада и Смоленска. Главная особенность форума этого года - небывалый интерес к исследованиям, направленным на развитие Заполярья и Арктики.

Линар Якупов, участник форума: «Мой проект - это транспортная платформа на сферических движителях. Это пригодится, например, на производстве микрочипов. Сейчас там работают люди в стерильной одежде, а если мы полностью автоматизируем процесс, уберем человеческий фактор, то и повысим эффективность».

Ребята представили работы в двух номинациях: «Юниор» и «Молодые исследователи». Защиту проводили в два этапа: научная конференция и масштабная инженерная выставка, где можно было не только рассказать о своей идее, но и продемонстрировать работающий прототип.

- Этот сортировщик по имени Ева, поэтому у него такая юбочка, потому что это девочка.

Ева Пономаренко, участница форума: «Этот робот предназначен для сортировки различных материалов по цвету и другим характеристикам. Мне очень понравилось изобретать, я изучила очень много нового и планирую продолжать, но уже в других объёмах».

Молодые умы активно включаются в решение актуальных для региона задач. Среди ключевых тем: развитие арктического туризма, совершенствование профориентации и кадровой политики. И, конечно, инженерные решения: от новых гидроизоляционных материалов до программирования беспилотных систем, вопросы переработки отходов и исследования экологии.

Элеонора Хапаева, участница форума: «Мой проект посвящён изучению и сравнению качества воды в разных районах Мурманска. Результаты представлены в таблицах и графиках».

Особенность форума - многоуровневое жюри. Помимо специалистов из ведущих вузов, в том числе МГТУ имени Баумана, работы оценивают и специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, например, ГОУП «Мурманскводоканал». Это прямой мост между талантливой молодёжью и реальным производством.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Смотрим интересные проекты с целью их практического применения и подхода молодых людей к производству, интереса к этому процессу. Оцениваем их с перспективой устройства на производство и смену поколений. В перспективе придёт очень достойная смена, которая будет использовать современные технологии и это даст свои результаты».

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Лучшие ребята поедут в Москву защищать свои проекты. Мурманская область в десятый раз становится призёром-победителем. А самое главное, ребята учатся решать и исследовать проблемы, находить интересные решения».

За лучшие проекты участники получат не только награды, но и шанс на реальное воплощение. И возможно, авторы скоро станут теми, кому суждено определять научно-технический прогресс в Арктике.