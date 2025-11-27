Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.25 19:30

В Центре «Лапландия» продолжается форум «Шаг в будущее»

Сегодня ребята защищали свои работы перед компетентным жюри на научной и инженерной выставке.

За звание лучших молодых умов соревновались почти 400 школьников и студентов из пяти регионов Северо-Запада и Смоленска. Главная особенность форума этого года - небывалый интерес к исследованиям, направленным на развитие Заполярья и Арктики.

Линар Якупов, участник форума: «Мой проект - это транспортная платформа на сферических движителях. Это пригодится, например, на производстве микрочипов. Сейчас там работают люди в стерильной одежде, а если мы полностью автоматизируем процесс, уберем человеческий фактор, то и повысим эффективность».

Ребята представили работы в двух номинациях: «Юниор» и «Молодые исследователи». Защиту проводили в два этапа: научная конференция и масштабная инженерная выставка, где можно было не только рассказать о своей идее, но и продемонстрировать работающий прототип.

- Этот сортировщик по имени Ева, поэтому у него такая юбочка, потому что это девочка.

Ева Пономаренко, участница форума: «Этот робот предназначен для сортировки различных материалов по цвету и другим характеристикам. Мне очень понравилось изобретать, я изучила очень много нового и планирую продолжать, но уже в других объёмах».

Молодые умы активно включаются в решение актуальных для региона задач. Среди ключевых тем: развитие арктического туризма, совершенствование профориентации и кадровой политики. И, конечно, инженерные решения: от новых гидроизоляционных материалов до программирования беспилотных систем, вопросы переработки отходов и исследования экологии.

Элеонора Хапаева, участница форума: «Мой проект посвящён изучению и сравнению качества воды в разных районах Мурманска. Результаты представлены в таблицах и графиках».

Особенность форума - многоуровневое жюри. Помимо специалистов из ведущих вузов, в том числе МГТУ имени Баумана, работы оценивают и специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, например, ГОУП «Мурманскводоканал». Это прямой мост между талантливой молодёжью и реальным производством.

Сергей Выдрин, начальник производственно-технического отдела ГОУП «Мурманскводоканал»: «Смотрим интересные проекты с целью их практического применения и подхода молодых людей к производству, интереса к этому процессу. Оцениваем их с перспективой устройства на производство и смену поколений. В перспективе придёт очень достойная смена, которая будет использовать современные технологии и это даст свои результаты».

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Лучшие ребята поедут в Москву защищать свои проекты. Мурманская область в десятый раз становится призёром-победителем. А самое главное, ребята учатся решать и исследовать проблемы, находить интересные решения».

За лучшие проекты участники получат не только награды, но и шанс на реальное воплощение. И возможно, авторы скоро станут теми, кому суждено определять научно-технический прогресс в Арктике.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Брат». Художественный фильм (16+)02:45«Создать космонавта». Документальный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»