В центре «Лапландия» проходит второй этап курсов повышения квалификации по преподаванию актёрского мастерства в школьных театрах

Для 29 участников из разных уголков области читают лекции настоящие профессионалы.

Среди слушателей курса по преподаванию актёрского мастерства в школьных театрах – педагоги дополнительного образования, организаторы и логопеды, воспитатели групп продленного дня. Все они учатся быть настоящими профи в обучении новому направлению школьников.

Юлия Литвинова, заведующая отделом Регионального центра художественно-эстетического творчества центра «Лапландия»: «В январе прошёл первый этап. Мы дали общее понятие о разных тренингах, актёрском мастерстве, сценической речи. Далее у нас участники ушли на заочный этап, где они разрабатывали тренинг по актёрскому мастерству и сценической речи. Предоставляли нам свои работы, в том числе с видеоматериалами».

А теперь стартовал второй этап учебной сессии. Педагоги на практике отрабатывают полученные знания. С ними работают ведущие специалисты в области театрального искусства сферы общего и дополнительного образования, а также артисты Драматического театра Северного флота.

Светлана Соколова, руководитель театральной студии «Феникс» школы №49, г.Мурманск: «Хотя стаж работы в театре у меня большой, но я узнала громадное количество новых интересных вещей. Например, получила опыт по дыханию. У нас в школе спектакль за спектаклем, потом праздники. Непосредственно сценическая работа – это репетиции, а техники не хватает. И для себя я узнала кладезь материала».

Напомним, что по указанию Президента России в следующему году в каждом общеобразовательном учебном заведении должны работать школьные театры. Возможность попробовать свои силы в этом виде искусства получат миллионы учеников по всей стране. Поэтому и появились такие курсы для педагогов.

Виктория Райн, учитель-логопед школы №3 в г. Полярные Зори, руководитель кружка школьного театра: «Этот курс дал мне полное понимание, как готовить ребёнка, с чего начать. Из чего состоит подготовка: актёрское мастерство, сценическая речь, сценические движения. Нам показали упражнения, над чем и как нужно работать. На самом деле, курсы дали полное понимание, что, как и зачем делать. Сейчас я готова полностью как специалист и театральный руководитель».

В планах организаторов осенью провести курс повышения квалификации по основам режиссуры.