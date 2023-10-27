В Центре «Лапландия» прошёл областной семинар «Школьный театр: «конгломерат» основного общего и дополнительного образования»

Образовательные учреждения поделились опытом внедрения культурной программы в учебный процесс.

В соответствии с планом Министерства просвещения в 2024 году в каждой школе должен появится театр. В Мурманской области образовательные учреждения уже активно внедряют творческую деятельность в своей работе. Для повышения уровня квалификации преподавателей в этой сфере в столице Заполярья организовали профильный семинар.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Мы проводим обучающий семинар, где педагоги представляют свой опыт организации школьного театра по модели внеурочной деятельности и по модели взаимодействия с организациями дополнительного образования. Сейчас педагоги представят свой опыт, потом они разойдутся на практические площадки, где будут моделировать уникальные программы дополнительного образования, программ внеурочной деятельности, которые позволят, скажем, ярко и красочно функционировать в школьном театре».

На учебно-практическом занятии встретились более 30 представителей школьных театров. Они отмечают, что реализация такой инициативы на базе школы уже позитивно отрежется как на детях, так и на преподавателях.

Наталья Пономарева, куратор школьной театральной студии МБОУ СОШ №13 н.п. Высокий: «Это очень интересно. Ты сам увлекаешься и особенно, когда они достаточно быстро видят результат, понимают, какие изменения с ними происходят. Они ловят ощущения возможности невозможного. Никаких сложностей у нас не возникало. Наладился процесс, начались занятия, постепенно репетиции, репетиционные моменты в рамках занятий добавились, вышли на спектакль».

А «Лапландия» во многом служит связующей частью между школой и театром. Чтобы адаптировать учреждения к нововведениям, для сотрудников и педагогов организовывают мастер-классы, конференции, а также здесь действуют специальных курсы, где учат актёрскому мастерству, сценической речи или написанию сценариев.

Роза Метан, главный методист Регионального центра художественно-эстетического творчества ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия»: «Мы с прошлого года осуществляем работу, понимая значимость Всероссийского проекта «Школьный театр», все силы вкладываем в методическую поддержку специалистов. Потому что это очень сложно начинать с нуля».

Такая поддержка - отличное подспорье для тех образовательных учреждений, которые уже внедрили школьный театр в свою программу и для тех, кто только собирается.