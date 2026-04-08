«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»В Мурманской области зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.26 19:30

В Центре «Лапландия» провели ежегодный весенний конкурс «Театральные веснушки»

На этот раз его участниками стали порядка пятидесяти молодых северян.

Пять театральных коллективов из Мурманска и ЗАТО город Заозерск прошли отбор и получили возможность проявить себя на региональном этапе. Инсценировки по рассказам Чехова, новогодняя история Андерсена и пьеса «Я – ворона», история, которая понравилась руководителю местной творческой студии.

Марина Бондарева, педагог Мурманского областного Центра образования «Лапландия», руководитель театрального коллектива «Круг внимания»: «Такой выбор пьесы, потому что, как мне кажется, она будет близка детям всегда. В ней затрагиваются темы инаковости, темы «белой вороны», буллинга и тема обретения себя».

Сюжет произведения вызвал интерес у юных актёров. Театралам удалось по-настоящему прожить историю и повысить своё актёрское мастерство.

Маргарита Бородина, ученица театральной студии «Круг внимания»: «Для меня это открыло новые возможности, я открыла разные стороны себя, подтянула дикцию. Другие ребята тоже молодцы, постарались».

У каждого участника есть свои сильные и слабые стороны. Например, у Александра звонкий голос, для актёра театра это, пожалуй, одно из важнейших преимуществ.

Александр Бабарыкин, ученик театральной студии «Феникс»: «Сильная моя сторона, так сказать, громкость. Сцена огромная, нужно громко говорить».

Оценивали коллективы ведущие деятели культуры Мурманской области.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Практически во всех коллективах, которые мы видели, ребята с очень большим увлечением относятся к тому, что они делают, чем они занимаются. Это очень хорошо видно по спектаклям».

С каждым годом конкурс театрального творчества набирает популярность. Желающих много, но пройти отбор не так просто.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного Центра образования «Лапландия»: «Сначала компетентное жюри отсматривает «малые формы», «большие формы» - этюды, часть спектаклей, а потом допускает уже к очной форме».

Победители представят наш регион на федеральном этапе фестиваля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:10«Владимир Уткин. Воевода ракетного мира». Документальный фильм (16+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится-PRO Валюту (16+)Курсы евро вырос почти на 54 копейки, доллар снижается почти на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»