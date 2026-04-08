В Центре «Лапландия» провели ежегодный весенний конкурс «Театральные веснушки»

На этот раз его участниками стали порядка пятидесяти молодых северян.

Пять театральных коллективов из Мурманска и ЗАТО город Заозерск прошли отбор и получили возможность проявить себя на региональном этапе. Инсценировки по рассказам Чехова, новогодняя история Андерсена и пьеса «Я – ворона», история, которая понравилась руководителю местной творческой студии.

Марина Бондарева, педагог Мурманского областного Центра образования «Лапландия», руководитель театрального коллектива «Круг внимания»: «Такой выбор пьесы, потому что, как мне кажется, она будет близка детям всегда. В ней затрагиваются темы инаковости, темы «белой вороны», буллинга и тема обретения себя».

Сюжет произведения вызвал интерес у юных актёров. Театралам удалось по-настоящему прожить историю и повысить своё актёрское мастерство.

Маргарита Бородина, ученица театральной студии «Круг внимания»: «Для меня это открыло новые возможности, я открыла разные стороны себя, подтянула дикцию. Другие ребята тоже молодцы, постарались».

У каждого участника есть свои сильные и слабые стороны. Например, у Александра звонкий голос, для актёра театра это, пожалуй, одно из важнейших преимуществ.

Александр Бабарыкин, ученик театральной студии «Феникс»: «Сильная моя сторона, так сказать, громкость. Сцена огромная, нужно громко говорить».

Оценивали коллективы ведущие деятели культуры Мурманской области.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Практически во всех коллективах, которые мы видели, ребята с очень большим увлечением относятся к тому, что они делают, чем они занимаются. Это очень хорошо видно по спектаклям».

С каждым годом конкурс театрального творчества набирает популярность. Желающих много, но пройти отбор не так просто.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного Центра образования «Лапландия»: «Сначала компетентное жюри отсматривает «малые формы», «большие формы» - этюды, часть спектаклей, а потом допускает уже к очной форме».

Победители представят наш регион на федеральном этапе фестиваля.